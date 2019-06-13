هذا مادار في لقاء هادي العامري بيوسف بن علوي

2019/06/13 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، أن الصراع بين اي طرفين ينعكس على جميع دول المنطقة، مجددا رفض العراق لسياسة الحصار وتجويع الشعوب، فيما اكد ...

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