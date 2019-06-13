2019/06/13 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انا وصديقي مناتي الشرير

عباس طريم

اريزونا

__

اجه امناتي وكعد , يشكيلي ضيمه

ظل يلطم ويقرالي

اليتيمه

+

وكال : ارد اشرد امن الناس ياخوي

وما اسكن مدينه

اسكن ابهيمه

+

اخوي الحكلي , ما ظل فلس بالبيت

واجيت الباب بيتك يبو

الشيمه

+

اوختمهه اوكال : اظل جندوب مهلوس

هضيمه اوروح ابوي

اكبر هضيمه

+

صديقي امناتي , داوي اوطاكه افلاس

واجاني ايعيدلي بقصته

القديمه

+

اخذته اوياي , للمطعم اداويه

وصحت واحد نفر

تمن اوقيمه

+

ومناتي صرخ : لا بويه ارجوك

حط فوك المرك

وذرة لحيمه

+

امناتي , ايريد ياخذ مني افلوس

ومثل كل مره

بالمطعم عزيمه

+

وكال , امن اشتغل , كل حكك ايعود

وحلفلي ابروح والدته

حليمه

+

وكبلهه ابروح ابوه , اقسملي مرتين

ومرتين اباسم عمته

نديمه

+

ولهذه اليوم , ما رد ولا دينار

وليذكره يحصله

شتيمه

+

اليكله الدين وين , ايكله يادين

انقلع لا ارتكب بيكم

جريمه

+

عباد الله , كلهم صاحو الغوث

من امناتي وافعاله

الذميمه

+

+

يقره الفاتحه ..



اليطيه افليسات

ما ترجع واحك

عمته نسيمه

+

امناتي , المايدينه ايشبعه دفرات

وبعد الكتل , يرميله

التهيمه

+

يسأل عالفواتح , ياهو المات

ويطب ابلا عرف لو

شاف خيمه

+

واتشوفه ابكل عرس , من دون انذار

ما يحتاج لمناتي

عزيمه

+

ايحب اللحم , ويقدر التشريب

وتلكاه كاعد ابنص

كل وليمه

+

ما يتفاهم الاخ , ايده والبوكس

ومناقشته نتيجتهه

عقيمه

+

وامي من تذكره , اتكول بايجاز

[يمه ايروح فدوه

للبهيمه ]

+

+

كل جيرانه , شردو من بلاويه

وتركت بيتهه وشلعت

رحيمه

+

الكله , البوكس , والدفره , والطراك

طريقه ايشوفه ابرايه

حكيمه

+

اوتتناسب , مع الجيران والناس

واتزيده احترام , اوبعد

قيمه

+

الغريبه , الناس كلهه اتسلم اعليه

واتقدر انجازاته

العظيمه

+

استلمني وكعد يصبغ بيه ساعات

ويذكرني ابعلاقتنه

الحميمه

+

كريم , ايكلي ابوك ومنصف اوياوي

وعن امي يكول

شكد كريمه

+

ويكول : الرسول الاعظم ايكول

اليدين الناس منزلته

عظيمه

+

واليردهم , حرام ابشرع الاسلام

والله ايعاقبه , ايذبه

ابجحيمه

+

بس ميكول : عن عادة التقفيص

عد كل الخلك , عاده

ذميمه

+

+

قوي امناتي , اليطكه يفصخه تفصيخ

ويحط بيه عاهه

مستديمه

+

مثل الثور هايج , ماله رداد

وامه امعذربه واكبر

لئيمه

+

تجي لكل فاتحه , ام امناتي متكوم

من اول يوم للثالث

مقيمه

+

+

امناتي الما ايدينه , ايشبعه دفرات

وبعد الكتل , يرميله

التهيمه

+

وما تنفع اوياه الشرده , ياناس

ولا اتحل مشكله اوياه

الهزيمه

+

ومن يحتاج بس , ايدك عله الباب

ويذكرني بعلاقتنه

الحميمه

+

انه ادري ابصديقي امناتي , جذاب

واذا كتله اعتذر

اصبح غريمه

+

وما اسلم , كتلتي اتصير مفروغ

منهه, ويعتبر بيتي

غنيمه

+

غلطه وكتله مره , شصار بالدين

وكال الدين شنهي

يافهيمه

+

+

كسر فجي , اونمت بالبيت شهرين

واجاني ايكول , هاخويه

سليمه

+

خفت منه يطكني , وهوه بالبيت

لهل البيت ما يعرف

حشيمه

+

صبغني , وردت اكله اعذرني افلاس

وخفت يطيني بالفج

مسقيمه

+

من خوفي , كلتله ادلل اوصار

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ردة اتجنب الكتله

القديمه

+

انطيته العدي , والما عدي بالبيت

وبكلبي, نعلت امه

صخيمه

+

ابصراحه , من العكل والمنطق انطيه

اذا عيني ردتهه اتظل

سليمه

+

ومثل كل مره كال : افلوسك اتعود

وروح اجميغ وزهره

وسليمه

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