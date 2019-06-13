2019/06/13 | 18:42

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بغداد :سومر نيوز

انتقد النائب عن محافظة البصرة، وكتلة صادقون النيابية، عدي عواد، تعيين 3 بالمئة فقط من أهالي البصرة في ...

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