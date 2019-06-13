2019/06/13 | 18:42
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صادقون: "نفط البصرة" عينت 3% من أهالي المحافظة فقط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
انتقد النائب عن محافظة البصرة، وكتلة صادقون النيابية، عدي عواد، تعيين 3 بالمئة فقط من أهالي البصرة في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صادقون: "نفط البصرة" عينت 3% من أهالي المحافظة فقط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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