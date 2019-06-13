اول اعتراض رسمي على مقترح انتخاب الشعب لرئيس الوزراء

2019/06/13 | 18:42

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سومر نيوز: بغداد..



علق ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، الخميس على مقترح تحالف الفتح، لجعل ان...

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