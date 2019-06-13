الهند تعتزم إنشاء محطتها الفضائية الخاصة

2019/06/13 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الهند إنشاء محطتها الفضائية الخاصة في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، ما يؤشر إلى مضيها في طموحاتها لغزو

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