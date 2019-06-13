الهلال الأحمر بالجوف يُدشن المسعف الإلكتروني المتطور

2019/06/13 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، نظام المسعف الإلكتروني المتطور، للربط بين غرفة عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية.يأتي هذا النظام لمواكبة...

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