يخضع غدًا لفحوصات طبية في الظهر والورك ..

2019/06/13 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات غياب المهاجم عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي عن نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019 مؤكدًا، بسبب الإصابة، وقرر الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب الم...

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