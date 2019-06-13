مفاجأة بشأن هاتف “غوغل” المقبل

2019/06/13 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..على الرغم من أن “غوغل” لا تنشر في العادة صورا أولية عن منتجاتها المترقب طرحها، إلا أن الشركة الأمريكية خالفت تقليدها، وكشفت أمس الأربعاء عن الظهور الأول لهاتفها الذكي الجديد.واضطرت “غوغل” للكشف عن هاتفها الجديد، الذي يحمل اسم “بيكسل 4″، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بسبب ظهور عدة تسريبات […]

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