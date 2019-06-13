2019/06/13 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالب النائب ستار الجابري، رئاسة مجلس النواب بإضافة فقرة إنهاء عمل مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي إلى صيغة القرار الذي تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار أسوة بمجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة: نائب يطالب رئاسة البرلمان بإنهاء عمل مجلس أمناء شبكة الإعلام وكالة خطوة برس.

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