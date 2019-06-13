نقيب الصحفيين يعد إعلاميي الحشد بتسهيل إجراءات الحصول على عضوية النقابة

2019/06/13 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… ‌‎وعد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، الخميس، بتسهيل اجراءات منح هوية النقابة لاعلاميي هيئة الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه.‌‎وقال اللامي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، وفي تهنئته الموجهة لهيئة الحشد الشعبي، إن “مجلس نقابة الصحفيين العراقيين سيسهل اجراءات الحصول على عضوية النقابة بالنسبة لإعلاميي الحشد […]

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