2019/06/13 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في محافظة البصرة المحافظ اسعد العيداني عن فتح مطار البصرة الدولي امام حركة المسافرين من المواطنيين لتذليل المعرقلات التي تواجه بعض المواطنين اثناء مراجعة المطار لغرض السفر خارج البلاد .وذكر” العيداني في بيان صدر عن المكتب الاعلامي الخاص خلال الاجتماع الذي جمع الحكومة المحلية والاجهزة الامنية المختلفة والذي تطرق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد إغلاقه لسنوات ..رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ البصرة يعلن عن فتح مطار البصرة أمام حركة المسافرين النعيم نيوز.

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