الكويت تنفي إعلان

2019/06/13 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دولة الكويت، يوم الخميس، اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية، مؤكدة أنها لم تعلن "حالة الاستعداد القصوى"، كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

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