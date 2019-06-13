طحنون بن محمد يحضر أفراح الدرمكي في العين

2019/06/13 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة محمد خلفان الدرمكي ،بمناسبة زفاف نجله راشد، إلى كريمة جمعة سالم طبير الدرمكي.

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