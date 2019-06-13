منصور بن زايد يلتقي ملك ماليزيا

2019/06/13 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الخميس، في قصر الإمارات، مع ملك ماليزيا علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.

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