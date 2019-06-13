محمد علي الشبيبي - ذِكرياتٌ مُهمَلة*

2019/06/13 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_علي_الشبيبي لا أدري لماذا أتنازل للامتزاج مع أناس لا تتلاءم أمزجتهم مع مزاجي وميولي.بل ولا تتناسب درجة وعيهم وإدراكهم مع ما عندي من يسير الثقافة.مع كل هذا أجد بُشراً وارتياحاً، حتى أن ساعات تمر، وأنا لا أدري كيف مرت، وكيف أنقضى الوقت؟كل ليلة بعد العشاء، نجلس حول الموقد أو المصباح[1]، ولابد أن ترأس الجلسة امرأة مسنة.أو فتاة ممن يعرف ان يُشغلنا بالأحاديث فيروح شر البرد والحر.ومن الغريب أن أكثر حكاياتهن ......

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