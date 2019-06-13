عبدالرزاق دحنون - قُل لي, الوردةُ عارية, أم هو فستانها الوحيد؟

2019/06/13 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون (إلى المغني السوري سميح شقير الذي كسر زرد السلاسل)فتحتُ باب الغرفة رقم ثمانية، في أحد أجنحة المستشفى الحكومي، أبحث عن صديق مُصابٍ بطلقٍ ناريّ في إحدى المظاهرات التي عمَّت المدينة،فلمعَ في وجهي بريق نصل سكّين، يقطع تفاحةً شرائح رقيقة.جَلَسَتْ صاحبة التفاحة الحمراء، والبسمة لا تفارق ثغرها، على حافة سرير مريض في مقتبل العمر، يسند ظهره إلى وسادتين، فتراه العين مرتاحاً في جلسته تلك.كانت ا......

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