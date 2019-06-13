بشير صقر - كونوا صرحاء.. هل تخشون سقوط صندوق المعاشات أم سقوط مجلس إدارته..؟

2019/06/13 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر قبل أسبوع من عقد الجمعية العمومية:كونوا صرحاء..هل تخشون سقوط صندوق المعاشات أم سقوط إدارته..؟بعد إعلان اتهامات البنك المركزى:هل ترتعبون من إدانة العضو المنتدب..أم من جرجرة مساعديه..؟تمهيد:أفصحت أزمة صندوق معاشات العاملين بالبنك العربى الإفريقى الدولي الراهنة عن عدة ظواهر بعضها إيجابى دافع للتفاؤل وبعضها سلبى مثير للقلق.منها أن جانبا كبيرا من الأعضاء متعاطفون بشدة......

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