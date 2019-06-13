2019/06/13 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة محايل، شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت على إثرها.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمطار على محافظة محايل صحيفة صدى الالكترونية.

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