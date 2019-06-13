2019/06/13 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن المملكة أكثر دولة تدعم الشعب الفلسطيني، مشددًا على موقفها.[...]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبدالرحمن بن مساعد: المملكة لا تملك القدس كي تبيعها! صحيفة صدى الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالرحمن بن مساعد: المملكة لا تملك القدس كي تبيعها!) نشر أولاً على موقع (صدى السعودية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالرحمن بن مساعد: المملكة لا تملك القدس كي تبيعها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صدى السعودية).