نائب: منصبا أمين مجلس الوزراء ومدير مكتب عبد المهدي مناصفة بين الإصلاح والفتح

2019/06/13 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد تحالف الفتح، الخميس، ان التصويتات التي جرت داخل البرلمان كانت مناصفة بين الإصلاح الفتح، مبينا ان منصب امين مجلس الوزراء للإصلاح ومدير مكتب رئيس الوزراء من المجلس الأعلى ضمن الفتح.وقال النائب عن الفتح محمد كريم لـ/المعلومة /، ان “خلافات جرت قبل جلسة البرلمان عند طرح الاسمين لمنصبي الامين العام لمجلس […]

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