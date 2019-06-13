2019/06/13 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق يلتهم حديقة الشهداء في الجانب الأيمن من الموصل يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق يلتهم حديقة الشهداء في الجانب الأيمن من الموصل وكالة خطوة برس.

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