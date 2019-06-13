شرطة ديالى تلقي القبض على (11) مطلوباً من بينهم ثلاثة وفق المادة 4 أرهاب

2019/06/13 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، اليوم الخميس، القاء القبض على (11) مطلوباً من بينهم ثلاثة وفق المادة 4 أرهاب في مناطق متفرقة من المحافظة خلال اليومين الماضيين وضبط ثلاث عجلات مخالفة للضوابط.

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