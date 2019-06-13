جلسة طارئة بمجلس الأمن اليوم لمناقشة حادث ناقلتي النفط بعمان

2019/06/13 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس الأمن الليلة جلسة مغلقة، لمناقشة حادث نقالتي النفط في خليج عمان.

وقالت واشنطن إنها أبلغت مجلس الأمن إثارتها لمناقشة حول الهجوم على الناقلتي...

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