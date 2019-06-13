تحالف دعم الشرعية: الهجوم على ناقلتي النفط «تصعيد خطير»

2019/06/13 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الهجوم على ناقلتي نفط، في خليج عمان، مؤكدًا أنه «تصعيد خطير».

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشر...

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