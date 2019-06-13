«غرفة الرياض» تعلن عن وظائف شاغرة بالقطاع الخاص

2019/06/13 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن توافر وظائف شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص.

وأضافت الغرفة عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ الوظائف الشاغرة...

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