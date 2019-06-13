«تحالف دعم الشرعية»: الهجوم على ناقلتي النفط تصعيد كبير

2019/06/13 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر تحالف دعم الشرعية أن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان تصعيد كبير.وقال التحالف «يمكن ربط الهجوم على ناقلتي النفط بآخر نفذه الحوثي على ناقلة العام الماضي».

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