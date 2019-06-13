مبادرة إيزيدية تسهّل عودة مزارعي شنگال لمزاولة أعمالهم

2019/06/13 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة التجول عبر مزرعة الإيزيدي سكفان سليمان حسين في شنگال، تجلب للمرء لحظات من سكون وطمأنينة.مزرعته التي تبلغ أكثـر من 13 فداناً تبدو واسعة يلوح فيها عدد من الأشجار المتباعدة وتصدر منها أصوات زقزقة العصافير .رغم ذلك فإن الدمار الذي ألحقه تنظيم داعش بمنطقة شنگال بعد السيطرة عليها في آب …

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