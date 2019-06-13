وثيقة/ التعليم العالي تعين وكيلا جديدا للشؤون الإدارية خلفاً للسراج

2019/06/13 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت وثيقة من وزارة التعليم تتضمن إنهاء تكليف محمد عبد عطية السراج بمنصب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية.

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