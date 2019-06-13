بالتفاصيل.. تحالف القوى العراقية يختار رئاستي التحالف والكتلة البرلمانية

2019/06/13 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد النائب عن تحالف القوى العراقية هيبت الحلبوسي، اليوم الخميس، إن التحالف اختار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً له.وقال الحلبوسي لـ”كلكامش برس”، إن “تحالف القوى العراقية اختار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً للتحالف”.

واضاف أنه “تم اختيار النائب فلاح الزيدان رئيساً للكتلة البرلمانية ووقع الاختيار على رعد الدهلكي نائباً ادارياً له ومحمد الكربولي نائباً سياسياً”.

وتابع: “فيما تم اختيار النائبة زيتون التميمي كمقررة للكتلة ووحدة الجميلي ناطقة باسم الكتلة وغيداء كمبش متحدثة للكتلة”.

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