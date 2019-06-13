الحلبوسي رئيساً لتحالف القوى العراقية

2019/06/13 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ افاد مصدر من تحالف القوى العراقية، اليوم الخميس، إن التحالف اختار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً له.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “تحالف القوى العراقية اختار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً له”.

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أخرى.

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