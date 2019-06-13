بمشاركة اللامي.. بدء الاقتراع السري للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين في تونس

2019/06/13 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ افاد مصدر محلي، اليوم الخميس، ببدء الاقتراع السري للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين في تونس.وقال المصدر لـ”كلكامش برس”، إن “العراق يمثله في الاقتراع نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي”.

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