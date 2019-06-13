الخارجية العراقية: العراق يدين استهدف مطار

2019/06/13 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادان العراق استهدف مطار "ابها" السعودي، فيما اعلن رفضه للتصعيد في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ، انه" يدين الهجوم الذي استهدف مطار {ابها}المدني في المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك ما تعرضت له الناقلتان اللتان ابحرت احداهما من المملكة العربية السعودية و الاخرى من الامارات العربية المتحدة".

واكدت" الموقف العراقي بالوقوف ضد اي اعتداء و رفض التصعيد في المنطقة والدعوة الى حل الازمات بالطرق السلمية ورفض اسلوب تجويع الشعوب والمس بامنها والتدخل في شؤونها واعتماد القوة العسكرية، واللجوء الى طاولة الحوار التي لابديل لها لاحلال الامن والاستقرار في منطقتنا".

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