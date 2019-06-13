إياد علاوي يعلق على حادثة ناقلتي خليج عمان

2019/06/13 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، الخميس، على حادثة ناقلتي نفط في خليج عمان، مشيرا إلى ان الضمان الوحيد لاستقرار الاوضاع هو الاحتكام إلى لغة الحوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

وكتب علاوي على "تويتر" اليوم، (13 حزيران 2019)، ان "ماحدث في خليج عمان يؤكد ما حذرنا منه سابقا بضرورة عقد مؤتمر للأمن والسلام الاقليمي لمناقشة التصعيد الذي تشهده المنطقة ووضع حلول عاجلة للمشاكل والتوترات القائمة".

واضاف ان "الاحتكام الى لغة الحوار والتهدئة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي الضمان الوحيد لاستقرار الاوضاع والحيلولة دون مزيد من المشاكل".

يشار إلى أن هيئة السلامة البحرية البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حادثين وقعا في خليج عمان، مطالبة بتوخي الحذر الشديد وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شب حريق بناقلة نفط ترفع علم جزر (مارشال) محملة بمادة الإيثانول متجهة من قطر إلى تايوان، فيما تعرضت ناقلة نفط أخرى ترفع علم (بنما) كانت متجهة من السعودية إلى سنغافورة، محملة بمادة الميثانول لحادث مشابه.

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