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“تويتر“ يحذف 4.8 ألف حساب مرتبط بالحكومة الإيرانية


“تويتر“ يحذف 4.8 ألف حساب مرتبط بالحكومة الإيرانية
2019/06/13 | 19:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة 

حذفت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" 4.8 ألف حساب يتعلق بالحكومة الإيرانية بالإضا...

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