2019/06/13 | 19:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
حذفت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" 4.8 ألف حساب يتعلق بالحكومة الإيرانية بالإضا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
“تويتر“ يحذف 4.8 ألف حساب مرتبط بالحكومة الإيرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
حذفت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" 4.8 ألف حساب يتعلق بالحكومة الإيرانية بالإضا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
“تويتر“ يحذف 4.8 ألف حساب مرتبط بالحكومة الإيرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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