“تويتر“ يحذف 4.8 ألف حساب مرتبط بالحكومة الإيرانية

2019/06/13 | 19:01

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بغداد اليوم _ متابعة

حذفت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" 4.8 ألف حساب يتعلق بالحكومة الإيرانية بالإضا...





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