السلطات السويدية تصدر قراراً بطرد «داعية» عراقي

2019/06/13 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قالت وسائل إعلام سويدية، أن مكتب الهجرة السويدي، قد أعلن أمس الأربعاء، أن السلطات السويدية ستطرد ثلاثة أجانب بينهم إمام عراقي، وذلك للاشتباه بتوليهم أدواراً قيادية في […]

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