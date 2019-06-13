كهرباء الجنوب تنجز أهم المشاريع الخدمية لصيف 2019 في البصرة

2019/06/13 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، عن نجاح التشغيل التجريبي للمحولة الذاتية السادسة الجديدة 400/132KV في محطة البصرة 400 “.وقال مدير عام الشركة زياد علي فاضل، في بيان تلقت (ميديا نيوز) نسخه منه ان “ملاكات نقل الطاقة في الجنوب وبجهود ذاتية انجزت مشروع نصب المحولة الذاتية السادسة […]

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