العامري و وزير الخارجية العماني يبحثان الأزمة الأميركية الإيرانية

2019/06/13 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي الأوضاع في المنطقة.

وأشاد العامري بالدور الذي تلعبه سلطنة عمان في المنطقة ودعمها الحوار لحلحلة الأزمات، وإبعاد التوتر من خلال إيجاد مناخات للتهدئة والاستقرار، مبينا أن الصراع بين أي طرفين ينعكس على جميع دول المنطقة، والعراق رافض لسياسة الحصار وتجويع الشعوب نظراً للتجربة المريرة التي عاشها.

من جهته، قال بن علوي، إن تطور وتعافي العراق على المستويين العربي والدولي، سيساهم في تعزيز علاقاته الخارجية، مشددا على ضرورة حل الأزمة بين واشنطن وطهران عبر الحوار والتفاهم.

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