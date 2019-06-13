شيركو كريم: ساترك أوروبا من اجل الانضمام للمنتخب الوطني

2019/06/13 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أكد لاعب نادي رايندورف التاخ النمساوي، العراقي شيركو كريم، انه سيترك اوروبا من اجل الانضمام للمنتخب الوطني.وقال كريم لـ /المعلومة/ إن “المحترفين العراقيين في اوروبا، ظُلموا مع المنتخب الوطني ودائما تجدهم بعيدين عن الاعلام والمنتخب”.وأوضح أنه “بسبب هذا الظلم، قررت ترك اللعب في اوروبا والاتجاه الى الخليج حتى تسنح لي […]

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