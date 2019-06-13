التحالف: الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان تصعيد كبير

2019/06/13 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تحالف دعم الشرعية، إن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان تصعيد كبير، مشيراً إلى ربط الهجوم على ناقلتي النفط بآخر نفذه الحوثي على ناقلة العام الماضي.

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