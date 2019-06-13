د. الربيعة في معرض وارسو: المملكة قدمت 86 مليار دولار مساعدات لـ 81 دولة

2019/06/13 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- • خادم الحرمين رعى العمل الإنساني منذ بدايات حياته وتوليه المسؤوليات المتعددة في الدولة• المملكة تستضيف

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