محافظ يدمة يدشن الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم

2019/06/13 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشن محافظ يدمة، موفق بن عبد الهادي العنزي، اليوم، الدورة الصيفية المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم.جاء ذلك بحضور رئيس مجلس الجمعية الخيرية لتحفيظ القر...

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