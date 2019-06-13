رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي يدين الاعتداء الإرهابي على مطار أبها

2019/06/13 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور محمد بن عبدالله القاسم باسمه وياسم أعضاء اللجنة, ما تعرض له مطار أبها الدولي من اعتداء إرهابي...

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