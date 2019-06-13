2019/06/13 | 19:06

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عاجل السيد الحكيم من لاهاي يدعو لاقامة المهرجانات الفلكلورية لصناعة السلام وتقارب الشعوب

تأریخ التحریر: : 2019/6/13 18:39

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