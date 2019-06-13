2019/06/13 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1rkoZJQlRv0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطارات الاثرية.. ظواهر سطحية تكونت منذ آلاف السنين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الطارات الاثرية.. ظواهر سطحية تكونت منذ آلاف السنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).