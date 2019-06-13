2019/06/13 | 19:09

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مصادر ايرانية : البحارة الذين انقذتهم السفن الايرانية غالبيتهم من روسيا والفلبين

قالت مصادر ايرانية مطلعة ان البحارة الأجانب الذين أنقذتهم

السفن الإيرانية بعد حادث انفجار ناقلات النفط في بحر عمان

اليوم؛ من جنسيات مختلفة غالبيتهم من روسيا والفلبين

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