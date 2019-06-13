2019/06/13 | 19:09

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مانشستريونايتد يطلب سعر خيالي لبيع بول بوغبا

الخميس

13

حزيران

2019 :

06:57 pm

27

الميرور و الستار : نادي مانشستريونايتد يطلب 150 مليون باوند

لبيع بول بوغبا.

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