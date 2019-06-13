2019/06/13 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية عن رغبة سعودية لتحول استراتيجي تحت عنوان "رغبة سعودية في بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي"، قائلة إنه لتحفيز صناعاتها وتسو...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة فرنسية: توجه سعودي لبناء إمبراطورية للغاز الطبيعي) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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