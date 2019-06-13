صحيفة فرنسية: توجه سعودي لبناء إمبراطورية للغاز الطبيعي

2019/06/13 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية عن رغبة سعودية لتحول استراتيجي تحت عنوان "رغبة سعودية في بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي"، قائلة إنه لتحفيز صناعاتها وتسو...

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