بعد تبادل إطلاق النار.. دوريات الداير تطيح بمخالفين مسلحين يتحصنون بالجبال

2019/06/13 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت الجهود الميدانية الكبيرة التي يقوم بها أفراد الدوريات التابعة لمحافظة الداير بالتعاون مع شرطة الداير والأفواج الأمنية في القبض على عدد من المتسلل...

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