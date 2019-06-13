حزب الدعوة يعلق على “تدخل” الحرس الثوري لإبقاء المالكي على رأس الحزب

2019/06/13 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق حزب الدعوة الاسلامية، يوم الأربعاء، على الانباء التي تحدثت عن تدخل الحرس الثوري الايراني لإبقاء نوري المالكي على رأس الحزب، خلال اعادته انتخابه أمينا عاما.

وقال القيادي في الحزب كاطع الركابي، انه “ما نشر في بعض وسائل الاعلام العربية عن تدخل الحرس الثوري لإبقاء نوري المالكي على رأس الحزب، غير صحيحة، وهذه الادعاءات والمقولات نسمع منذ 15 عاما، منذ سقوط نظام صدام حسين ولغاية الان”.

وبين الركابي أن “قضية انتخاب أمين عام جديد لحزب الدعوة، قضية حزبية عراقية داخلية، ولا توجد فيها اي ضغوطات من اي طرف خارجي، كما لا توجد اي مؤامرات او حراك لابعاد نوري المالكي او حيدر العبادي او شخصيات اخرى”.

وقالت صحفية العرب، في وقت سابق، انه ما زال المالكي يحصل على دعم محدود من داخل حزب الدعوة، فإن آماله في البقاء على رأس الحزب تتلاشى، ما لم تنجح جهود قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في قلب المعادلة.

وتكشف الصحفية انه يضغط الحرس الثوري الإيراني، المصنف منظمة إرهابية وفقا للوائح الأميركية، بشدة لضمان إبقاء المالكي على رأس حزب الدعوة، وهو ما يهدد جهود الإطاحة به.

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