بالتفاصيل.. تحالف القوى العراقية يختار رئاستي التحالف والكتلة البرلمانية

2019/06/13 | 19:14

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية هيبت الحلبوسي، اليوم الخميس، إن التحالف اختار رئيس مجلس النواب محمد...

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